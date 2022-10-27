Kitap Kültür Günlerini çok önemsediklerini, ülkenin daha da gelişmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “10’uncu Kitap Kültür Günleri çok başarılı bir organizasyonla yüz binden fazla insanımıza ulaştı. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Çok başarılı, çok güzel bir kitap fuarını sonuçlandırdık. 105 yazar imza günü yaptı, 195 yayınevi stant açtı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri adeta fuara koşarak geldi” dedi.

Kitap Kültür Günlerinin çok sayıda çocuğu ilk kez kitapla buluşturduğuna da vurgu yapan Başkan Aşgın “Evlatlarımızın kitapla ilk kez buluşmalarına vesile olmuş olmamız hakikaten mutlulukların en büyüğü. Benim de çok hoşuma giden çok kıvanç duyduğum bir durum. Bunun sonuçları kısa vadede değil, uzun vadede daha iyi görülebilecek.” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin böyle güzel bir organizasyonu Çorum’da hayata geçirmesi nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda 10. Çorum Kitap Kültür Günleri’ne destek veren iş insanlarına plaket takdimi yapıldı.

(Haber Merkezi)

