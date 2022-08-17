“VATANDAŞA GÖRE HEP PAHALI”

Pazarcı esnafından Alperen Güler, vatandaşın kışlık hazırlıklarının başladığını ve fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Fiyatlar vatandaşa göre her zaman pahalı. Milletin alım gücü düşük olduğu için 2 lira da olsa pahalı geliyor, 5 lira olsa da pahalı geliyor” ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafından Mustafa Karatay ise fiyatların makul olduğunu savundu. Karatay, “Patlıcan 5 lira, domates 5 lira vatandaşın yüzü gülüyor. Müşteri memnun, bu da esnafın yüzünü güldürüyor” dedi.

“FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEKTİR”

Pazarcı esnafından Enes Şirin, vatandaşların alım gücünün biraz düşük olduğunu belirterek, “Sezon tam olarak açıldığı zaman pazarda fiyatlar biraz daha düşecektir. Şu anda kornişonlar da çıkmaya başladı. Pazara tam olarak gelmedi ama yavaş yavaş turşuluk sarımsak olsun daha sonra kapyalar olsun çıkmaya başladı.” dedi.

“PAZARDA FİYATLAR PARASI OLANA İYİ”

Pazarda kışlık alışverişi yapan bir kadın, kışlık hazırlılarının başladığını ancak eskisi gibi bol bol alamadıklarını dile getirerek, “Geçim artık çok zor. Allah yardım etsin cümlemize. Hiçbir şey alamadık domates alacaktık patlıcan alacaktık alamadık.” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise “Pazarda fiyatlar parası olana iyi” ifadesini kullandı.

Başka bir vatandaş ise kışlık hazırlıklarının başladığını, fiyatların pahalı olduğunu kaydederek, “Bize göre bir şey yok ama çocuklu aileler için falan pahalı. En ucuz şey 10 lira 5 lira 5 liraya yok asılında 10 lira 15 lira 20 lira her şey çok pahalı” şeklinde konuştu.



(Samet YILMAZ-Bilgehan KİŞÇİ)

