Çorum’un eğitim ve kültür hayatına 1995 yılından beri verdiği hizmetlerle adından söz ettiren Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Temsilciliği yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

İlimizin eğitim ve kültürüne katkıları ile bir okul görevi gören ÇEKVA Çorum Temsilciliği artık emekli Psikoloji Öğretmeni Evlilik, İlişki ve Aile Danışmanı NLP Uzmanı H. Yasemin Yıldız’ın büyük katkısı ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sunmaya başladı.

ÇEKVA’nın pandeminin ardından yeni dönemde faaliyetlerine tekrar başladığı Karakeçili Mahallesi Karakeçili 4. Sokak Deniz Apartmanı No: 29 Daire 2 adresindeki yeni yerinde terapiye ve psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyanlara yönelik kişisel terapi hizmeti vermeye başladığı açıklandı.

ÇEKVA İl Temsilcisi Ahmet Güngör ve emekli Psikoloji Öğretmeni Evlilik, İlişki ve Aile Danışmanı NLP Uzmanı H. Yasemin Yıldız ortak bir açıklamada bulunarak kişisel terapiye ve psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyan tüm Çorumluların ÇEKVA’ya başvurabileceği, terapilerin her hafta Perşembe günü tam gün vakıf merkezinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Evlilik, İlişki ve Aile Danışmanı NLP Uzmanı H. Yasemin Yıldız’ın bugüne kadar 10’un üzerinde kursiyere psikolojik destek sağladığını ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunduğunu anlatan Ahmet Güngör, kendisine desteği için teşekkür etti.

Toplumda ülkenin gidişatından dolayı rahatsız olan ancak terapi imkanlarına ulaşmada sıkıntı yaşayan kesimlere ilgi, yetenek ve eğitimi doğrultusunda yardım etmek amacıyla gönüllü olarak ÇEKVA’da her hafta Perşembe günleri bu hizmeti sunmaya başladığını açıklayan Yıldız ise “Birbirimizi dinlemek ve bazen sessiz kalmak bile sıkıntıları azaltıyor. Eğitimli bir bakış açısıyla insanların hayatına dokunmak adına ÇEKVA bünyesinde böyle bir adım attık. Kişisel terapiye kolay ulaşamayan tüm Çorumlular bize başvurarak bu imkandan yararlanabilir” diye konuştu. (Volkan SINAYUÇ)