Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine bin 152 TL idari para cezası verilecek. Ancak unutmayın ki bu ceza sadece Aralık ayı için geçerli. Yılbaşından itibaren kış lastiği takmamanın cezası yeniden değerlendirme oranında yüzde 123 artarak 2 bin 568 TL olacak. Tüm ticari araçlar zorlu hava koşullarında üst düzey güvenlik sağlayan kış lastiğine geçmeli.” dedi.

Özel araçlar için zorunlu olmamasına rağmen, tüm özel araç sahiplerinin de, trafikteki herkesin can ve mal güvenliği için kış lastiğine geçmeleri gerektiğini ifade eden Apaydın, “Yağış beklemeden hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman lastik değişimi yapılmalı. Öte yandan kışın doğru lastik seçimi de çok önemli. Nasıl olsa 3-5 ay kullanacağım, ucuz olsun diye lastik alınmamalı. Lastiğin içeriğine iyice bakılmalı ve üretim tarihi yeni olan lastikler tercih edilmelidir” diye konuştu.

TŞOF Başkanı Apaydın, kış bakımının önemine dikkat çekerken de, “Araçların kışlık bakımı güvenilir, tanıdık ve işin ehli olan kişilere yaptırılmalı. Sırf daha ucuza bakım yapıyor diye ne olduğu belirsiz yerler tercih edilmemeli.” tavsiyesinde bulundu.

(Haber Merkezi)

