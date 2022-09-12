Öğrenciler için defter, kitap, kalemin eğitim için temel ihtiyaç olduğunu, okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler için kırtasiye ürünleri, internet ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm okul araç ve gereçlerinde KDV’nin kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yeni eğitim öğrenim sezonuyla birlikte ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversite öğrencisi yeni eğitim ve öğrenim yılına başladı. Üniversite eğitimine kadar okul kitapları ücretsiz olarak verilse de her öğrenci için okula başlamanın farklı bir maliyeti var. Eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile bilgisayar ve diğer araç gereçlerde ve ev internetinden KDV alınmamalı. Teknoloji devrinde artık internet ve bilgisayar kullanmak çok temel bir ihtiyaç haline aldı. Özellikle dar gelirli öğrenci ve veliler için yeni eğitim-öğretim yılında kolaylık sağlanmalı” dedi.

MALİYET ARTTI

Öğrencilerin temel hakkı olan eğitim ve öğrenim hakkını kullanırken eğitim için gerekli olan tüm araç-gereçlerde KDV’nin sıfırlanması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 ila yüzde 150 oranında artış gözlemlendi. İthal ürünlerdeki fiyat çok daha yüksek. Oysa eğitim sektöründe kullanılan defter, kitap, kalem, kağıt, silgi gibi kırtasiye malzemeleri, en az gıda malzemeleri kadar temel ihtiyacı oluşturuyor. Bu kırtasiye ürünlerinin bir kısmında yüzde 8, bir kısmında da yüzde 18 olarak uygulanan KDV yeni eğitim-öğrenim sezonunda mutlaka sıfırlanmalı. Öte yandan günümüz teknolojik koşullarında artık online olarak eğitime katılmak lüks değil bir ihtiyaç haline geldi. Tüm öğrencilerin online eğitiminden ve araştırmadan geri kalmaması için artık olmazsa olmaz olan laptop ve internetten de KDV alınmamalı” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

