Ekonomik yatırımlar kapsamında % 50 hibe ödemeli; tarımsal ürünlerin işlenmesi depolanması ve paketlenmesi, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan yatırımlar, su ürünlerine yönelik yatırımlar ve hayvansal orjinli gübrelerin işlenmesi ve depolanması konuları ve bunların alt başlıklarına ilişkin desteklemelerle ilgili proje başvuru alımı yapılacağını belirten Kolabaş, şu bilgileri verdi:

Alt yapı yatırımları desteklemeleri (Makine Ekipman) kapsamında tarımsal üretimi destekleyen 64 farklı makine için % 50’si hibeli destek ödemesi yapılacaktır.

Ekonomik yatırımlara ait başvurular 09 Aralık 2022-10 Şubat.2022 tarihleri arasında, alt yapı yatırımları ise 9 Aralık 2022-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Detaylı bilgi İl Müdürlüğümüzün (https://corum.tarimorman.gov.tr/) internet adresinde duyurular bölümünden ve İl Müdürlüğümüz yatırımcı ofisimizden edinilebilecektir. Kurumumuzca çiftçilerimize ve yatırımcılara her türlü teknik destek verilecektir.” (Haber Merkezi)

