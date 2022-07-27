Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki Çorum'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanacağı, ancak bağlantı yollarında ise çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim’de yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Dinç, 1 milyar 600 milyon proje bedelli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl tünellerden birini bitirdiklerini, bu sene de diğer tünellerdeki çalışmaların devam edeceğini kaydeden Dinç, yıl sonu itibariyle tünellerdeki çalışmanın biteceğini ancak bağlantı yollarının bitirilemeyeceğini dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)