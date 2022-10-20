Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgi verdi.

Kırkdilim’de yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki 8,6 kilometrelik alanı kapsadığını belirten Silov, 1 milyar 600 milyon proje bedelli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kırkdilim mevkiindeki yol ve tünel çalışmalarının Osmancık-Çorum kara yolundaki yaklaşık 9 kilometrelik alanı kapsadığını söyleyen Silov, proje kapsamında toplam 4 bin 99 metre uzunluğunda 3 çift tüp tünel yapılacağını anlattı.

Silov, “1553 metre uzunluğundaki T3 Tüneli'nde kazı desteği ve nihai betonu tamamlandı. 1157 metre uzunluğundaki T2 Tüneli'nde kazı desteği tamamlandı, beton imalatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 15 gün sonra da T1 Tüneli'nde kazı desteğini bitirmeyi, ışık görmeyi hedefliyoruz” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

