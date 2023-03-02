Saadet Partisi İl Afet Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Asım Kirişçi, depremin yaralarının sarılması için seferber olduklarını dile getirdi. Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren genel merkez ve bölgedeki il başkanlarıyla irtibata geçtiklerini belirten Kirişçi, “Çorum olarak bu acıyı en iyi anlayan yerlerden birisiyiz. Tüm ilçe başkanlıklarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız Milli Görüş’cü kuruluşlarımız olarak gerek bulunduğumuz ilçede yardım toplayarak, gerekse deprem bölgelerine giderek orada çalışmalara katıldık. AFAD ve ilçe belediyelerimizin yardım çalışmalarına tüm teşkilat mensuplarımız olarak katkı sağladık ve milko kuruluşlarımızla sürecin sonuna kadar bölgeye desteğimizi ve ilgimizi sürdürmeye devam edeceği” dedi.

Belediye Başkanı nezdinde Belediye çalışanlarını Afşin ve Elbistan’da gerek arama-kurtarma, gerekse hizmet noktasında gösterdikleri başarılı çalışma için tebrik eren Kirişçi, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Memleketimizde yaşanan büyük-küçük her felaket sonrası yapılan ve daha sonra hep unutulan geriye doğru baktığımızda hiç birinden yeterli ders almadığımız ortada, hiç olmazsa 6 Şubat’ta ve daha sonrasında meydana gelen büyük felaketten derslerin alınması gerekmektedir.

Şehrimizde meydana gelebilecek bir deprem felaketinden en az hasarla çıkılması için Saadet Partisi olarak yaptığımız kısıtlı çalışmalar sonucunda aşağıda maddeler halinde sıraladığımız konuların şehrimiz ve hemşerilerimiz adına önemli olduğunu düşünüyor ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

“ÇORUM, KUZEYE VE DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEMELİ”

İmar planlarını bölgesel ve mikro ölçekli jeolojik, jeofizik ve geoteknik etütlerinin yapılarak sağlam yer seçimin yapılmış yeni imarlı alanları oluşturularak zeminin sağlam olduğunu düşündüğümüz şehrimizi kuzeye ve doğuya doğru kaydırılması için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Gerekirse şehrin kuzeyinde, kuzey doğusunda, doğu ve güneydoğusunda uydu kentlerin oluşturulması lazım.

Birinci sınıf tarım arazilerinin imara açılmaması, en sondan başlamak üzere taban arazi diye tabir edilen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan imar palanlarının ( yeni İskilip yolunun altı, yeni oto galericileri sitesi gibi) iptal edilmesi gerekmektedir. Çünkü doğal afetlere gıda krizini de eklemliyoruz.

“HIDIRLIK TARAFINDAKİ İMARLAR İPTAL EDİLSİN”

Akşemseddin Caddesinin altı ve Hıdırlık altının imarlarının mümkün olan kısımlarının iptal edilmesi ve 4’den fazla kata müsaade edilmemesi gerekmektedir. Çünkü Çorumlu hemşerilerimiz bilir ki buralar daha 15, 20 yıl öncesinde kadar yüzey sularının bulunduğu alanlardı. Buralar Çorum’un gıda ihtiyacını karşılayan bağ bahçe ve tarlardan oluşmaktaydı. Bu durumun düzeltilmesi ve tarım arazilerinin hiç bir şartla imara açılmaması gerekmektedir.

Şehrimizin Merkezindeki (Emir Ahmet Camiinden Fatih Caddesine kadar, Kalenin etrafı, Uğur mumcu Caddesi’nin sağı solu) eski imar alanlarının acilen revize edilmesi ve şehrimizin merkezindeki planlı çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması için acil adımların atılması gerekmektedir.

“RİSKLİ YAPILAR ACİLEN TESPİT EDİLMELİ”

Biliyoruz ki Çorum’umuz 14 Ağustos 1996 yılında Salhan çayı hattı üzerinde oluşan orta şiddetli 5,4 ve 5,2 olan iki deprem yaşadı ve Çorum’un ve Mecitözü’nün köylerinde yıkımlara sebep olmuştu ve merkezde de şiddetle hissedilmişti. Bunun için Belediyemiz acilen Ağustos 1996 ve Ağustos 1999 tarihinden önceki yapılan dört katlı yığma binalar ve daha yüksek katlı diğer binalarda başlamak üzere vatandaşlarımızın oturduğu binaların vatandaşlarımızdan talep beklemeksizin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Riskli yapı tespiti yapıldığı halde yıkılmayan binaları olabileceği konusunda endişelerimiz bulunmakta olup ve bu konuda yetkililerden bilgi istiyoruz. Şehirde acilen yıkılması gereken binaların bir şekilde boşaltılması ve yıkılması gerekmektedir.

Şehrimizde Refah Partili Belediye Başkanımız Arif Ersoy’un başkanlığı döneminde oluşturulan Slim Kent gibi İslam medeniyetine uygun müstakil yapılaşmaya imkân sağlayan en fazla 2 katlı imara müsaadeli alanların çoğaltılması gerekmektedir.

“ESKİ HASTANE BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMELİ”

Bataklığa kurulan yeni hastanemize giden Çorumlu kardeşlerimiz göreceklerdir, ekili tarım arazilerinin ortalarında metrelerce dolgu yapılarak yollar inşa ediliyor. Ekinler ifsat edilerek (Buğdaylar kazınarak) tarım arazileri katledilerek yeni beton yığınları inşa ediliyor.

Açılması yılan hikâyesine dönen eski hastane binasının acilen faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Şehrin en pis havasının oluştuğu çökeltiye planlanan ve bataklığa saplanan yeni hastanenin deprem izalatörlerin olup olmadığı konusunda yetkililerden bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Deprem izalatörü yoksa deprem izalatörlü güçlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

Eski İskilip yolunun genişletilmesi dururken, Altınbaş, Deliler, Ömerbey, Köprüalan köylerinin mümbit tarım arazilerini ortasına bir hançer gibi saplanan yeni İskilip yolunun yapılarak yapılan katliama yolun çevresinin imara açılarak bir katliama daha sebep olunmaması gerekiyor.

Yeni İskilip yolu ile yeni hastaneyi planlayanların heykellerini şehir merkezine dikmek gerekir bir şehre ancak bu kadar ihanet edilebilirdi.” (Haber Merkezi)

