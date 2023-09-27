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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde Nevzat Aydın'ın (75) 110 bin lirasının bir şüpheli tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, zanlı M.Y'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi.

Çorum girişinde polis ekiplerince durdurulan araçtaki şüpheli gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirildi.

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan 6 kaydının bulunduğu tespit edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, şüphelinin vatandaşın elinden para bulanan poşeti alarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrılan Nevzat Aydın'a, 110 bin lirası teslim edildi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bankadan parayı çektikten sonra Zafer Caddesi'nde kendisini takip eden birinin paranın bulunduğu poşeti elinden alıp kaçtığını söyledi.

Sonra polise haber verdiğini anlatan Aydın, "Sağ olsunlar polis ekiplerimiz, parayı bize teslim ettiler. Hepsine teşekkür ederim. Bir daire almıştım ve eksiğim vardı parayı da onun için çekmiştim." dedi.