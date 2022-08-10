Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üniversite'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'ne Öğretim Üyeleri alacak.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup e-posta veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmeyecek. Başvurularda Kırgızistan yerel mesai saati dikkate alınacak. Değerlendirme sonuçları ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.

Başvurular, ilgili Komisyonlar tarafından "KTMÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" (http://manas.edu.kg/index.php/tr/ktmu-emevzuat) uyarınca değerlendirilecek. İlgili kadrolara müracaat eden adayların vatandaşı olduğu ülkenin devlet ve/veya resmi dili yabancı dil olarak kabul edilmez.

İlan metninde yer alan "Öğretim Üyesi" kadroları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39'uncu maddesi uyarınca Devlet Üniversitelerinden görevlendirilecek öğretim üyeleri içindir. Bu itibarla, açıktan veya Vakıf Üniversitelerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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