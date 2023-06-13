Çorum’da kiraz başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyvelerin üretim merkezi olan Eskiköy ve civarındaki köyler, ürettikleri ürünleri pazara ulaştırmakta zorluk yaşıyor.

TER DÖKÜYORLAR

Seralarda, tarlalarda, bağlarda sebze – meyve üretimi yapan köy halkı, bin bir emekle ürettikleri ürünleri, tüketiciye ulaştırmak için de ter döküyor.

YOL BOZUK, ÇİLE BÜYÜK

Kirazların olgunlaştığı ve toplanıp pazara ulaştırılması gereken bu günlerde Eskiköy - Çalyayla grup yolunun bozukluğu, üreticileri zor durumda bırakıyor. Köyden topladıkları kirazları, salatalık, marul gibi sebzeleri Hal veya pazarda satılmak üzere şehir merkezine getirmeye çalışan üreticiler, bozuk yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Yıllardır bir türlü yapılamayan yollar, son günlerde yağan şiddetli yağmurların da etkisiyle kullanılmaz hale geldi.

SEÇİMDEN SONRA YOL UNUTULUYOR

Üreticiler, yolların bir an önce yapılmasını, standardının yükseltilmesini, asfaltlanmasını talep ederek, “Seçim dönemlerinde her türlü sözü veren siyasiler, seçim sonrası bizleri unutmuş durumda. Yollarımızın yapılmasını yıllardır bekliyoruz. Artık bu çileye son verilsin. Bizler, üretim yaparak Çorum ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Siyasiler ve yetkili kurumlar da artık bizim sesimize kulak versin” dediler.