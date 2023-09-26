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UEFA Uluslar C Ligi 2.Grup’ta mücadele eden A Milli kadın futbol takımı bugün Litvanya’yı Elazığ’da 2-0 mağlup etti. Kadın Türk milli takımı bir sonraki iç saha maçını 31 Ekim’de Çorum Şehir Stadı’nda oynayacak. Bu maç öncesi açıklamalarda bulunan A Milli takım teknik sorumlusu Necla Güngör KIrağası, Çorumluları bu kritik maça davet etti. Çorum taraftarının tribünleri doldurması halinde Lüksemburg’u eli boş göndereceklerini ifade eden Kıragası, Çorum’da maç oynayacakları için heyecanlı olduklarını da sözlerine ekledi.