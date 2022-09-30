Konu ile ilgili bir açıklama yapan İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Çorumlunun gözünde canlanan anıların kek yiyip yuvarlanırken yaşayacağı hazdan daha değerli olduğunu düşünmekteyim. Velhasıl her şey aklımıza gelirdi de Çorumlunun anılarının da çalınacağı hiç aklımıza gelmezdi. Gerçekten yaparsa bunlar yaparmış bunu da başarmak bir başarı bugün için” ifadesini kullandı.

Bu açıklamayı bir Çorumlu olarak yaptığını söyleyen Özsaçmacı şu görüşlere yer verdi. “Anıları çalınan Çorumlular şimdi kek yiyip yuvarlanacakları alanda nasıl bir kültürel sosyal bağ kuracaklar bilemiyorum. Siyasal alandaki çalışmalar açıklamalar, ifadelerden öte yaşamış olduğumuz şehrimizin bizlere değer katan ruhumuzu yoğuran katkıları olmaktadır.

Birçoğunuz gibi Çorum’da doğup Çorum’da büyüyen, Çorum’da binlerce anısı olan bir ferdim. Bugün açık stadyumun yıkılıyor olduğunu görmek ister istemez tüm Çorumlularda olduğu gibi bende de üzüntü oluştu.

Şehirlerin de aslında yaşayan yanları vardır. Tarihleri vardır. Canlılara kattığı değerler ve anıları vardır. Şehirleri yenilerken, oluştururken bu özelliklere dikkat edilmesi gerektiğine inanmaktayım. Bir yeri yıkmak, adın değiştirmek, konumu değiştirmek aslına bakarsanız çok ciddi planlamasının yapılması gereken çalışmalardır. Bu çalışmalar sadece inşaat, mimari gibi maddi unsurlarla değil kültürel, sosyal bilimlerinde katılması gereken bir süreçten geçmelidir. Siz bir tarihi yok edip yerine kıraathane yapacağınızı söylüyorsanız dönüştürmeye çalıştığınız topluma aslında hakaret ediyorsunuz.

Çorumlunun gözünde canlanan anıların kek yiyip yuvarlanırken yaşayacağı hazdan daha değerli olduğunu düşünmekteyim. Velhasıl her şey aklımıza gelirdi de Çorumlunun anılarının da çalınacağı hiç aklımıza gelmezdi. Gerçekten yaparsa bunlar yaparmış bunu da başarmak bir başarı bugün için. Üzgünüm kıymetli hemşerilerim deşenek oynadığımız günlere özlemle…”

(Volkan SINAYUÇ)

