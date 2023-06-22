Bakan Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık süresinin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 1 Temmuz itibarıyla bu sürenin dolacağını, gelen talepler doğrultusunda yeni bir karar alındığını, buna göre düzenlemenin 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle yüzde 25 üst sınır olarak devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı olarak kira düzenlemesine yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını kaydeden Tunç, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini söyledi. Bakan Tunç, bayramdan sonra bu konunun Meclisin ilk işlerinden olacağını, sunulacak torba kanunla düzenlemenin yasalaşacağını bildirdi. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlardan bazı şikayetlerin geldiğini ve bunlara duyarsız kalınamayacağını aktaran Tunç, fahiş fiyatla ilgili ceza düzenlemelerinin daha önce yapıldığını, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun Eylülden itibaren dava şartı haline geleceğini belirtti.

Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, bu konuda yasal düzenleme yapıldığını, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını dile getirdi.