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Çorum FK tutkunu 2 minik taraftar Çorum FK'nın siyahi futbolcuları Geraldo ile Zargo Toure'den pankartla formalarını istedi. Geraldo ve Zargo'ya pankart ile ulaşmaya çalışan minik taraftarlar İngilizce "Bana formanı verebilir misin" yazısı ile forma talebinde bulundu. Karşılaşmanın 1-0 Çorum FK'nın yenilgisi ile sonuçlanması sonrası iki minik taraftarın bu isteği yerine ulaşmadı.



SEVGİLİSİNİN

DOĞUM GÜNÜNÜ

KUTLADI

İki minik taraftarın açtığı pankartın yanı sıra maraton tribününde açılan bir pankartta objektiflerimize yansıdı.

Kız arkadaşının doğum gününü "İyiki doğdun sevgilim" yazılı pankart ile kutlayan genç aşık tribünlerden de büyük bir alkış aldı.