Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mektup, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız tarafından önceki dönem belediye başkanlarına ulaştırıldı. Eski Oğuzlar İlçe Belediye Başkanları Abdullah Sorkun ve Orhan Ateş’e Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mektubu ileten Mehmet Tahtasız, parti çalışmalarını ve seçim hazırlıklarını da değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu; önceki dönem belediye başkanlarından Halim Halıcı (Mecitözü), Selçuk Aksoy (Mecitözü), Ünal Yavuz (Mecitözü), Orhan Ateş (Oğuzlar), Abdullah Sorkun (Oğuzlar), Dursun Uzunca (Ortaköy-Aşdağul), Rıza Uysal (Ortaköy-Aşdağul), Hacı Ömer Atak (Ortaköy), Hüseyin Saykan (Alaca – Alacahöyük), Bahri Karaca’ya (Sungurlu-Kaledere) birer mektup gönderdi.

(Volkan SINAYUÇ)

