CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslenerek, “Şunu artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık beraber karar verelim. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı’nın bu çağrısının ardından ülke genelinde partililer sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu ile çekindikleri fotoğrafları paylaşarak, “Hak, hukuk ve adalet için, çocuklarımızın geleceği için seninleyiz Kılıçdaroğlu” şeklinde paylaşım yaptılar.

Çorum'dan da partililer çağrıya yanıtsız kalmadı ve sosyalmedya aracılığıyla destek mesajlarını kamuoyu ile paylaştılar.

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı ise kamuoyunda Cumhurbaşkanlığına kesin aday olacağı yönünde algıya neden oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

