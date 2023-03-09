Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilimizdeki partililer tarafından da güçlü bir destek sağlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü’nün organizasyonu ile Çorum’dan 6 otobüs, 3 minibüs ve 25 özel araçla birlikte Ankara’ya giden partililer, hem Millet İttifakını oluşturan siyasi parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkez binasındaki toplantısı sırasında, hem de Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi önündeki halka sesleniş mitinginde hazır bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını coşku ile karşılayan Çorum ekibi, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimler için hazırlıklara başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Altılı Masa’ya geri dönmesi, desteğini tekrar açıklaması moral ve motivasyonu üst seviyelere çıkardı.

Çorum’dan Ankara’ya giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, önceki dönem İl Başkanı Mehmet Tahtasız, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, milletvekili aday adayları ve partililer, coşku dolu mitinglere eşlik etti.

Millet İttifakını oluşturan altı partinin aldığı ortak karar ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ittifakın cumhurbaşkanı adayı olurken, adayın açıklanacağı Ankara’daki Saadet Partisi Genel Merkezi önüne ülkenin birçok ilinden katılım sağlandı. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde akşam saatlerinde yapılan açıklamaya Çorum’dan da partililer ve vatandaşlar katıldı.



Partililer ve vatandaşlar ardından CHP Genel Merkezi önünde yapılan törene de katıldı.

Millet İttifakı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılımı ile Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde buluştu. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlediği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Karamollaoğlu, “Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyorum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise kararın açıklanmasının hemen ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, bu sofranın Halil İbrahim sofrası olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Yunus Emre, ‘bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.’ Biz Yunus Emre’nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye’nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. En büyük gayemiz ülkeyi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Kimse merak etmesin, ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası da daha sonra açıklandı.



(Haber Merkezi)

