CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Tokat’taki programına CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da eşlik etti. Tahtasız ve Aylar, Tokat programında partinin üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri ile de görüşme imkanı buldu.

Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun Tokat ziyaretini değerlendiren CHP İl Başkanı Tahtasız, “Tokat'a bizi coşku ve yoğun ilgiyle karşılayan halkımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizi beraber ayağa kaldıracağız” dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta esnaf ziyareti sonrası halka seslendi. Kılıçdaroğlu, ayrıca aracını durduran çiftçilerin dertlerini dinledi.

Bir kadın çiftçi, “Ben tekstil işçisi olmak istemiyorum başkanım. Yine buzağılarımı yetiştirmek, ineklerimi sağmak, süt üretmek istiyorum. Umudumuz Altılı Masa, bir araya gelin, artık bu işi bitirin” dedi.



(Haber Merkezi)

