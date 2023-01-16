Çorum’da Cumartesi Pazarı’nda esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları dinleyen Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, broşür dağıtarak partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Kadın Kolları Üyeleri ve bazı gönüllü partililer, Cumartesi Pazarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaat ve projelerini içeren broşürleri dağıtarak, seçimlerde destek istedi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri; “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetimizi Demokrasiyle Taçlandıracağız”, “Eğitim Sistemindeki Sorunları Kısa Sürede Çözeceğiz”, “Sarayda Şatafata Son”, “Mazotuma Dokunma”, “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş”, “Senin Hakkın”, “Apartman Görevlilerinin Sorunlarını Çözeceğiz” adlı broşürler başta olmak üzere çeşitli broşürleri halka dağıtarak parti politikaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Vatandaş ise hayat pahalılığından, zamlardan, yüksek enflasyonun getirdiği sıkıntılardan yakındı.

CHP heyeti, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini anlatarak, iktidara geldiklerinde halkın, üreticinin, toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldüreceklerini dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

