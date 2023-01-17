Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Cumartesi Pazarının ardından bugün de Pazartesi Pazarı’nda halkla buluştu. Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi’nde kurulan Pazartesi Pazarı’nda esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları dinleyen Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, broşür dağıtarak partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Pazartesi Pazarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaat ve projelerini içeren broşürleri dağıtarak, seçimlerde destek istedi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri; “İkinci Yüzyılda Cumhuriyetimizi Demokrasiyle Taçlandıracağız”, “Eğitim Sistemindeki Sorunları Kısa Sürede Çözeceğiz”, “Sarayda Şatafata Son”, “Mazotuma Dokunma”, “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş”, “Senin Hakkın”, “Apartman Görevlilerinin Sorunlarını Çözeceğiz” adlı broşürler başta olmak üzere çeşitli broşürleri halka dağıtarak parti politikaları hakkında bilgilendirmede bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

