"Hiç endişem yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız ve gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasal anlayışı egemen kılacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Şunu eleştirdik kendi aramızda; niye acaba televizyonlar neredeyse günün 24 saati Cumhurbaşkanı kim olacak diyor... Var olan bir sistem var, herkesi perişan etti. Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Biz önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda bir görüş birliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur. Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz.

Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz. CHP'de bu konuyla ilgili görüş beyan edilecekse altı liderin hazırladığı metin var. Bu metin çerçevesinin dışına çıkmamız gerekiyor."