Çorum’daki program Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Kılıçdaroğlu Doktrini Anadolu İle Buluşuyor” adlı programa konuşmacı olarak PM Üyesi Umut Akdoğan katıldı.

Akdoğan, “Motivasyon – Güncel ve seçim hukuku” konusunda katılımcılara sunum yaptı.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulları, önceki dönemlerde görev yapmış il ve ilçe başkanları, il / ilçe kadın kolları başkanları ve yönetim kurulları, il / ilçe gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile bazı parti üyeleri katıldı.

“TARİH BİZİ GÖREVE ÇAĞIRDI”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Bugün muhtaç olduğumuz kudret sadece ve sadece ulusal birliğimizdir. Tarih bizi göreve çağırdı. Ve bizden başarı bekliyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışacağımıza ve mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın hak, hukuk, adalet mücadelesini başarıya ulaştırmak üzere partimizin değişik organlarında sorumluluk almış saygıdeğer partililerim: İçinde bulunduğumuz koşullar ülkemizin, ulusumuzun ve ulusal kimliğimizin bugün karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlike “zor günler”, “kötü günler” diyerek anlatabileceğimiz gibi değil.

Bugün bilerek ve isteyerek yürütülen bir yıkımla karşı karşıyayız.

Vatandaşlarımız tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün belirttiği gibi vatanın her karış toprağını, her dikili ağacını, havasını, suyunu, her damla alın terini omuz omuza savunmaktadırlar.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olanakları ile yandaş zengin etmek için bir araya gelenlerin kurduğu partilerden değildir. Partimiz Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başarıya ulaştıran kahramanların ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak üzere başlattıkları mücadelenin karargahıdır, ete kemiğe bürünmüş halidir.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük bir titizlikle yürüttüğü ulusal kucaklaşma, ulusal birlik çabaları partimizin kuruluş felsefesinin ve varoluş nedeninin birebir aynısıdır.”

Tahtasız’ın konuşmasının ardından Parti Meclis Üyesi Umut Akdoğan tarafından partililere motivasyon eğitimi verildi. (Haber Merkezi)