Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ve eski milletvekili Adnan Türkoğlu’nun kente önemli hizmetler ve katkılar sunduğunun altını çizdi.

Aşgın, iki ismin de yeni bir bölgede belediyenin prestij projeleri arasında olan kapsamında yer alan caddelere isimlerinin verileceğini bildirerek, “Şehrimizde iz bırakan iki büyüğümüzün ismini yaşatacağız. Yeni şehir projemizin arasında önemli bir noktada inşallah isimleri ebediyete kadar kalacak.” diye konuştu.

Mecliste görüşülen ek gündem maddesiyle İnönü Caddesi’nin güneyi Erzurum Dede Caddesinin batısı Mimar Sinan 15. Cadde kuzeyi ve Galericiler Sitesi’nin doğusunda kalan Erzurum Dede 2. Caddesi'nin ismi değiştirilerek Adnan Türkoğlu ismi verildi.

Ayrıca İnönü Caddesi’nin güneyi Fevzi Çakmak 3. Cadde’nin kuzeyi Fevzi Çakmak Caddesi’nin batısı ve Erzurum Dedesinin doğusunda kalan imar yoluna Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ismi verildi. (Nurdan AKBAŞ)

