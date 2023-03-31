Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Kılıç, “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yola çıktık. Herkes umutlu ve kararlı. Biz birlikte bunu başaracağız. Güzel ve güneşli günler göreceğiz” dedi.

“KILIÇDAROĞLU 85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Seçimler için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Kılıç, “Bu sefer başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Tek adam iktidarının bitmesi için çalışacağız. Bu ülkede korkunç bir mağduriyet var. İnsanlar ekonomik yönden çok zor durumda. Büyük kentlerde kira fiyatları uçmuş durumda. Elbette bu seçimde yapacağımız tek şey bu ülkeye açlığı, sefaleti ve kutuplaştırmayı getiren bu iktidardan kurtulmaktır.” diye konuştu.

“ÇORUM'DA BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ”

Daha önce Çorum Merkez'den belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan Kılıç “ Çorum'u çok seviyorum. Eğer bir fırsat verilirse Çorum için hizmet etmekten onur duyacağım. Aday olayım ya da olmayayım hiç fark etmez. Ne olursa olsun ertesi gün çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.” değerlendirmelerinde bulundu.

“MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYIYIM”

14 Mayıs’ta ülkenin kaderini ve yeni neslin yarınlarını birlikte belirleyeceklerini kaydeden Kılıç; “Bu seçim tarihi bir seçimdir. Ben de bir arkadaşınız olarak milletvekili aday adayıyım. Çünkü Çorum hak ettiği yerde değildir. Genel bütçeden hak ettiğini alamamıştır. İktidar, şu ana kadar, Çorum'a üvey evlat muamelesi yapmıştır. Çorum iktidar tarafından adeta cezalandırılmıştır. Çorum'u karış karış ve defalarca dolaştım. Her bölgenin sorunlarını yakından biliyorum. Eğer fırsat verilirse bu sorunları çözmek için var gücümle çaba sarf edeceğim” dedi. (Haber Merkezi)

