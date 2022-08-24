Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, “Sezona yüzde yüz hazırız diyemeyiz. Ama, maçı kazanacak gücümüz ve kalitemiz var. İyi başlamak ve iyi devam etmek istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı şeklinde bir şampiyonluk özlemimiz var. Hiçbir bahaneye sığınmadan, şartlar ne olursa olsun, kazanmak zorundayız” dedi.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Pazar günü Çorum FK ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Kılıç, zorlu bir rakiple oynayacaklarını ancak şartlar ne olursa olsun, kazanıp lige iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini söyledi.

Hedefe yatkın bir kadro oluşturduklarını ve alışma sürecini çabuk atlatacak gibi göründüklerini kaydeden Kemal Kılıç, “Bütün takımlarda olduğu gibi dört dörtlük, yüzde yüz hazırız diyemeyiz. Ama, Çorum FK maçını kazanacak gücümüz, kalitemiz var. Şanlıurfaspor’u şampiyon yapmak gibi hedeflerimiz var. Bu yüzden, seyircimizin çok coşkulu olacağını düşünüyorum. İlk maça iyi başlamak ve bu moralle devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Tüm şehrin beklentisi, bıçak kemiğe dayandı şeklinde bir şampiyonluk özlemimiz var. Bu yüzden, iyi başlayıp, iyi devam etmek ve iyi bitirmek istiyoruz.

Hedefe yatkın oyuncuları kadromuza kattık. Bir alışma süreci mutlaka olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, o kadar güzel bir arkadaşlık ortamı var ki, sanki bu süreci daha çabuk atlatacak gibiyiz.

Zorlu bir maç oynayacağız. Hiçbir bahaneye sığınmadan, şartlar ne olursa olsun, kazanmak zorundayız. Şampiyonluk özlemi çeken taraftarlarımızın bu maçta da takımlarına destek olacaklarına inanıyor, tüm Urfalıları maça davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

