Cuma, Süleyman ve Hüseyin Ayhan’ın anneleri, Muharrem Alçın’ın kayınvalidesi Kibar Ayhan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kibar Ayhan’ın vefatı derin üzüntüyle karşılanırken, merhumenin cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Mislerovacağı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Bülent USLU)

