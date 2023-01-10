KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, SES Çorum Şube Yöneticisi Erdi Tetik, Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri; Kenan Şahin ve Burhan Keklik, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Er ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Sendika temsilcileri, Ümit Er ve yönetimine başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri; Feza Piroğlu, Safiye Önce ve Zeynep Kübra Barkoç da hazır bulundu.

İl Başkanı Ümit Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KESK heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

