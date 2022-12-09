KESK’e bağlı sendikaların şube başkanlarının ve sendika üyelerinin katıldığı kokteylde KESK Çorum Şubeler Platformu adına Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, bir açıklama yaptı.

KESK’in kuruluşunun 27. yılının kutlandığını belirten Veldet, emek ve demokrasi mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Emekçilerin demokrasiye, özgürlüklere, eşitliğe yürüyüşü ile iç içe geçen tarihin 27 yıldan ibaret olmadığını belirten Veldet, “KESK’in tarihi Encümen-i Muallim’den TÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan,12 Eylül karanlığını yırtanların tarihidir. 89 Bahar Eylemleri ile yeniden yükselişe geçen kamu emekçileri mücadelesinin öncüsü KESK’in tarihi, haklılığın, onurun ve kararlılığın tarihidir. KESK’in tarihi bu ülkenin topraklarında yılmadan yorulmadan yoluna devam eden emekçilerin mücadele tarihidir. KESK, bu ülke emekçilerinin geçmişi, bugünü ve yarınıdır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kuruluş yıldönümü pastası kesildi.

(Taner ŞİMŞEK)