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Hıdırlık bölgesinde bulunan ve yıllardır taşınması gündemde olmasına rağmen yer tahsisi olmadığı için taşınamayan keresteci esnafının bu sorunu çözüme kavuştu.

Keresteciler, S.S Çorum Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne taşınacak.

S.S Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile Zanaatkarlar yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokolle keresteciler için 44 işyeri yapılacak.

Konut ve ticari imar planı yapılanması çerçevesinde şehrin içerisinde kalan ve yıllardır kaldırılması yönünde tartışmaların yaşandığı kerestecilerin yer sorununun çözülmesi başta keresteci esnafı olmak üzere Çorum genelinde memnuniyetle karşılandı.

Sorunun çözümünde önemli katkıya sahip olan Marangozlar Odası Başkanı ve S.S Genç Keresteciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Yücel Şahin’i bazı oda başkanları ziyaret etti.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, sorunun çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Yücel Şahin’e hayırlı olsun dileğini ilettiler.

Ziyarette Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahin ile Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bölükbaş’ı da yer aldı.

Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, keresteci esnafının yıllardır kanayan yarası olan taşınma sorununu çözdüklerini belirterek, hem esnaf açısından, hem de Çorum’un şehir planlaması açısından önemli olan bir sorunun çözümünde katkı veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.