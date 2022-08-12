Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Muharrem ayının sona ermesi ve Aşure Günü nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Dede Nurettin Aksoy ile bir süre sohbet eden Tahtasız, Ankara’da ve bazı illerde cemevlerine ve dedelere yönelik düzenlenen eş zamanlı saldırıları eleştirerek, olayların aydınlatılmasını istedi.

Tahtasız, “Ehlibeyt yolunda yürüyenlerin, yüreğinde hakkı yaşatan tüm canların, zalimin zulmüne boyun eğmeyenlerin, Kerbala'nın acısını hissederken yas-ı matem orucu tutmaya niyet edenlerin Muharrem ayında oruçları, duaları, hizmetleri ve niyazlarını Hak kabul etsin. Hızır yoldaşımız olsun.

Muharrem Ayı’nda tutulan orucun nedeni, Ehlibeyt’in çektiği çilelerin yasını tutmaktır. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar da toplum dayanışması açısından örnek teşkil etmektedir.

Kerbela toplumumuzun en derin yarasıdır. Kerbela’yı anmak bizim için Matemin yanı sıra Hz. Hüseyin’i anlamak, tanımak ve haklı davasına sahip çıkmayı da gerektirir.

Kalbi Ehlibeyt sevgisiyle atan canlarımızın tutacağı oruçlar Hak katında kabul olsun” diye konuştu.

Ziyarette Tahtasız’a İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ali Bükücü de eşlik ederken, Dede Nurettin Aksoy, Dede Şahin Polat, vakıf yöneticilerinden Muharrem Madak ile Atçalı Köyü Muhtarı Sadık Madak da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

