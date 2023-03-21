Soyocak, “Belki yoğunluk biraz artacaktır, ama bu zamanla telafi edilebilir. Telafi edilemeyecek şey insan hayatıdır” dedi.

Ö.Ertuğrul SOYOCAK

İnşaat Yüksek Mühendisi

Kentsel dönüşüm riskli zemin ve riskli yapıları sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürmektir. 6306 sayılı kanunun çıkarılma amacı budur.Ayrıca bu konuya ilişkin olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 73 maddesi gereğince, belediyeler deprem risklerine karşı tedbirler almak amacı ile kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmektedir.

Riskli alan ve riskli yapı tespit çalışmaları, 19.6.2012 tarihli bakanlık yazısı ile 81 İl Valiliğine ve belediyelere yazılarak başlatılmıştır. Riskli yapı, ekonomik ömrü dolan ya da yıkılma veya ağır hasar riski taşıdığı teknik verilere dayanarak tespit edilen yapıdır.

Dönüşümde en önemli öncelik yerinde dönüşüm olmasıdır. Zemin problemleri nedeni ile yerinde dönüşümün imkansız olduğu alanlar için ise en yakınında bulunana rezerv alanlar değerlendirilecektir.

Çorum il merkezi ikinci derece deprem bölgesi olmasına karşın birinci deprem bölgesine oldukça yakındır.6306 Sayılı kanunda söz konusu olan iki hususun birincisi, riskli alanlar ve bu alandaki yapılar, İkinci husus ise bu alanların dışındaki riskli yapılardır.

Riskli Alanlar Ve Bu Alandaki Yapılar: Bakanlık ve Belediyelerce tespit edilir, dönüşümü Bakanlık Belediye ve TOKİ marifeti ile yapılır. Yerel basından edindiğim bilgiye göre Belediyemiz, Mimar Sinan da 42 ha, Kale mahallesinde 95 ha, alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken Güllabi bey mahallesi Hasan Paşa sokak da ön çalışmalara başlamıştır. Riskli alan çalışmaları Bakanlığımızın desteği Belediyemizin özverili teşvikleri ile olumlu yönde gelişmektedir.

Riskli Alan Dışındaki Riskli Yapılar: Riskli yapıların tespiti yapı maliklerince yaptırılır, Herhangi bir malik test yaptırabileceği gibi malikler birlikte anlaşarak da test yaptırabilirler. Diğer taraftan ilgili kanunun 8 maddesi yapının riskli olup olmadığı tespitini engelleyenler hakkında cezai yaptırımları belirtir. Yapılan test sonucu yapı riskli çıkar ve kesinleşirse yapı ya yıkılır ya da güçlendirilir. Bu durumda düşük faizli kredi ve yapı yapılırken kira yardımı alma imkanı oluşur. Yapı yıkıldıktan sonra yeni yapının yapılması için hak sahiplerinin 2/3 çoğunlukla karar vermesi gerekir.2/3 çoğunluk sağlanır diğer1/3 bu karara katılmazsa karara katılmayan 1/3 maliklerin hisseleri SPK kayıtlı ekspertizce belirlenen değeri üzerinden 2/3 çoğunluğa satılır. Bu da gerçekleşmezse 1/3 maliklerin hisseleri Devlet tarafından değeri üzerinden kamulaştırılır. Yapının yapılmasını isteyenler 2/3 altında olursa ve anlaşma sağlanamazsa yıkılan yapının arsası mülkiyet hisse paylarına göre arsa olarak kalır. Burada sözü edilen çoğunluk arsa paylarının toplamıdır.

Yapı yapım safhasında, arsada önce zemin etüdü jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılır. Sonra bu sonuca göre yapı Mimar ve Mühendisler tarafından projelendirilir. İmalat yapımı şantiye şefi ve denetim firmalarınca kontrol edilir. Zemin durumuna göre tespit edilen temel münferit, mütemadi, radye ve ya fore kazık olarak inşaat mühendisince projelendirilir. Zemine uyumlu temel, B.A perde sistemi ile depreme dayanıklı yapı yapılması yapı yüksekliği konusundaki endişeleri giderir.

1999 Öncelikli yapılarda yönetmenliğin değişmesi ayrıca Çorum’da belirli bir tarihten önce agrega yıkama eleme tesisin, hazır beton imalatı bulunmaması, zemin etüdü yapılmadan bir kabule dayanarak yapı temellerinin projelendirilmeleri , nervürlü demir kullanılmaması ve diğer bazı hususlarla birlikte düşünüldüğünde riskli binaların bir an önce tespiti ve gereğinin yapılması gerekmektedir.

Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gelen başvurular üzerine yapıların taşıyıcı sistemlerini kontrol etmeleri çok olumlu bir uygulamadır. Ancak yapılan bu inceleme gözlemsel nitelikte olan bir ön incelemedir.

Belediyemizin en kısa sürede üniversite, mühendis odaları, şehrin akli insanları ve ilgili taraflarla bir araya gelerek depremle ilgili bir eylem planı hazırlayacağını hususundaki haberleri yerel basında yer almaktadır. Bu olumlu haber Çorum Deprem Master planının hazırlanmasının başlangıcı olabilir. Deprem Çorum için önemli bir sorundur keza şehrimiz geçmişte büyük depremler yaşamıştır. Sorun bellidir ya çözüm? En önemli soru budur

En önemli sorunun cevabını ararsak.

A- Riskli alanlardaki riskli yapılar: Bakanlığımız ve Belediyemiz ce belirli bölgeler tespit edilmekte Bakanlığımız Belediyemiz ve TOKİ ile çözüme götürülmektedir.

B-Riskli alanların dışındaki yapılar: Çözümü mülk sahiplerince yapılması gerekmektedir. Bakanlığımız %0.79 faizli 10 yıl süreli 1 250 000 (Bir milyon iki yüz elli bin TL )konut yapım kredisi, vergi ve harçtan muafiyet, yapı yapılırken verilen kira yardımını sağlayarak kentsel dönüşümü desteklemektedir. Ancak bu kredinin geri ödemesi takriben ayda on yedi bin tl dir bu rakamın ödenmesi alt ve orta gelirli aileler için zor dur. Ancak bu riskli yapılar da yenilenmek veya güçlendirilmek zorundadır. Çözüm koşulları uygun binalara ilave bir kat vermektir

Bazı Apartmanların bodrum katlarında iskan verilmiş daireler mevcuttur. Bu binalar kentsel dönüşüm ile yenilenecek olursa bu dairelerde oturanlar iskan dışı kalacaktır. Bu sorun ancak kat ilavesi yapmakla çözülebilecektir.

Çorum’da, sokak veya cadde bazında bir incelenme yapılırsa aynı sokak veya cadde de farklı farklı yükseltide binalar olduğu görülecektir. Yüksekliği mevcut yüksek binaları geçmeden imar planı ruhuna da sadık kalarak zemini uygun olan binalara ilave bir kat verildiği takdirde;

1-İlave kattan sağlanacak ekonomik katkı ile alt ve orta gelirli kat malikleri de konutlarını yenileme imkânı bulabilirler.

2-Çorum açıklanan bu kredi paketinden daha çok faydalanma imkanı bulur ve ilave bir ekonomik canlılık oluşabilir. Binalar arasında ki dengesizlik de nispeten düzeltilebilir.

3-Bodrum katta iskan verilmiş daireler bir üst katta daha yaşanabilir dairelere kavuşabilir.

4-Bodrum katlara otopark yapılarak şehrin oto park sorunu azaltılabilir.

5-Şehrin kimlik ve kültürü ile uyumlu mimari yapıya sahip depreme dayanıklı bir kent inşası oluşabilir.

Belki yoğunluk biraz artacaktır ama bu zamanla telafi edilebilir ancak telefi edilemeyecek şey insan hayatıdır. İnsan hayatından önemli ne vardır ki?

