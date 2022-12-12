Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan 18 gönüllü üyesi bulunan Kent Konseyi Çocuk Meclisinin Büyük Düvenci İlkokulu öğrencileri için çeşitli etkinlikler düzenlediği bildirdi.

Candan, “110 öğrencimizin katıldığı etkinlik kapsamında palyaço, pamuk prenses, matrak oyunu, çuval yarışı, halat çekme, ip atlama gibi çeşitli aktivitelerle öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.” dedi.

“Hayat, çocukların çocukluklarını yaşadığı yerde ve zamanda anlam kazanır” diyen Candan, etkinliğe destek olan gönüllülere teşekkür etti.



