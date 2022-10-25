Edinilen bilgiye göre, Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi 4. Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşanan olayda, kendisini telefonla komiser olarak tanıtan dolandırıcı, 'kuyumcu dükkanının soyulduğunu, kimliklerinin buradan çıktığını ve evde arama yapılacağını' söyleyerek gittiği evde bulunan 150 bin TL değerinde para ve altınları alarak uzaklaştı. Çorum'dan ayrılan kişi birkaç gün sonra gittiği Zonguldak'ta yine kendisini komiser olarak tanıtarak, kuyumcu dükkanının soyulduğunu, kimliklerinin buradan çıktığını ve evde arama yapacaklarını söyleyerek gittiği evde bulunan 70 bin TL değerindeki para ve altınları alarak uzaklaştı.

Dolandırıcılık olaylarından sonra harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık yapan şahsı şehirlerarası yolculuk yaptığı otobüste Aksaray ilinde yakalayarak gözaltına aldı. Çorum'a getirilen zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

