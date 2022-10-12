Mahmut A., kendisini polis olarak tanıtarak Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan A.A.’ya, kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini ve adının dolandırıcılık olaylarına karışacağını söyleyerek eve gelecek olan polise para vermesini istedi.

A.A., evde bulunan 500 bin Lira değerindeki döviz, altın ve parayı eve gelecek molan polise vermek için hazırladı.

Sahte polis kimliğinde hazırlanan parayı almak için eve gelen Mahmut A., olayı soruşturan Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Tugay GÖKTÜRK)

