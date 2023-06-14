Alınan bilgiye göre Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafeye gelen 4 kişi tartışma çıkarttı.

Duruma müdahale eden işletme sahibi İ.C., şahıslardan dışarı çıkmalarını isteyince tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.K., yanında bulunan bıçakla İ.C.'yi yaraladı. Durum ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan İ.C., kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şahıslardan ikisi devriye görevinde bulunan bekçilerin müdahalesi ile suç aleti bıçaklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.