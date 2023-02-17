Uzun süredir kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzede ailelerin çocukları için açan ve onlara oyuncak, giysi ve gıda malzemesi alan Zeynep Nisa Çatal ayrıca yardım malzemelerinin üzerine, “Ben Zeynep Nisa, ağabeyim ile harçlıklarımızı birleştirip sizin ihtiyaç duyduğunuz erzakları aldık. Sizin durumunuza çok üzülüyoruz. Her zaman sizin için dua ediyoruz. Allah yardımcınız olsun” yazılı duygu yüklü bir mektup bıraktı.

Yardım malzemelerini Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası’na teslim eden Çatal ailesine bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür eden Oda Başkanı Seyit Arslan ise, depremzedelere günlerdir ekmek yardımında bulunan Tomaklar Ekmek Fırını Sahibi Abdullah Oğuz Çatal’a da ayrıca teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

