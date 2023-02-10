CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı, eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, geçmişte çok yakın siyasi çalışmalar yaptıkları 19. Dönem DYP Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu’nun vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Rahatsızlığı nedeniyle cenaze merasimine katılma imkânı bulamayacağını belirten Kenan Nuhut, “Çorum, gerçekten çok büyük bir değerini kaybetti. Başımız sağolsun” dedi. (Haber Merkezi)

