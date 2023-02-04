CHP lideri Kılıçdaroğlu önceki gün Genel Merkez'deki makamında çalıştığı sırada kendisini ziyarete gelen Spor Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut'un aniden rahatsızlanarak yere yığılması sonucu büyük üzüntü yaşadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın edindiği bilgiye göre; Kenan Nuhut'un düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Nuhut için Genel Merkez'e ambulans çağrıldı ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kenan Nuhut'un tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski halterci olan Nuhut, Kılıçdaroğlu'na spor konusunda uzun süredir başdanışmanlık yapıyor. Nuhut, uluslararası başarılarından dolayı Dünya Halter Federasyonu nişanına sahip.