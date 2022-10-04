CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın akrabası, Tayfun, Tamer ve Sultan Yücel’in babaları, Birdane Yücel’in eşi, Erol, Şevket, Şenol, Meftun, Mithat ve Yusuf Yücel’in amcaları olan Kemal Yücel, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

Törene Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, HDP İl Başkanı Şeref Karataş, EMEK Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygun, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

