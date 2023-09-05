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Doğup büyüdüğü ilçesine hizmet etmek adına 2015 yılında kurduğu Mecitözülüler Sosyal Dayanışma Dernegi’nin ardından 2017 yılında da Mecitözü merkez ve köylerindeki dernekleri birleştirerek Mecitözü Dernekler Federasyonu’nun kurulmasına katkı sağlayan ve başkanlığı görevini üstlenen Kemal Tepe bu görevini bıraktı.

8 dernek 16 köy temsilcisi, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’daki Mecitözü derneklerinin katılımı ile kurulan MECFED Başkanlığı görevini MÖKDER Öz Köyleri Derneği Başkanı Ömer Aydoğdu’ya devreden Kemal Tepe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimde Mecitözü Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu. Kemal Tepe ayrıca ilçe için hazırladığı projeleri de bir bir sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.