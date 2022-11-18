Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Şimşek Kıymacı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğanoglu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Karaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret ederek, 15-18 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak Çorum Günleri etkinliklerine davet etti.

Kılıçdaroğlu, Ceylan ve Köse nazik ziyaretleri ve daveti için heyete teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

