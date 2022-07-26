CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, AKP iktidarının yolun sonuna geldiğini ve vaktinin tükendiğini belirterek, iktidar partisinin gençlere yönelik hizmetlerini artırarak, gençlerin sorunlarını çözerek kalan süreyi iyi değerlendirmesini tavsiye etti.

“KILIÇDAROĞLU SÖYLER, AK PARTİ İKTİDARI YAPAR”

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topgül’ün Covid-19 karantinasında olması sebebi ile toplantıda basın açıklamasını okuyan Uğur Eke, “Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AKP yapmak zorunda kalır” diye konuştu.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 81 ilde olduğu gibi CHP Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.

EKE: “AKP İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNMEKTEDİR”

CHP İl Başkanı Tahtasız’ın selamlama konuşması ile başlayan toplantıda Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eke, AKP iktidarına seslenerek, “Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

Uğur Eke açıklamasının devamında, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, KYK borcu bulunan gençlere borçlarını ödememeleri konusunda yaptığı açıklamalar üzerinden, “Geçtiğimiz haftalarda KYK borçlarının geri ödemelerinin açıklanmasının ardından Gençlerin Demokrat Amcası, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.” şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık.

Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu! “Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Ak Parti yapmak zorunda kalır” şeklinde gerçek karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin sesini Milletin Sesi’ni büyüten Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. “Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AKP yapmak zorunda kalır” KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memleketin evlatlarına, gençlere 6 vaadinden biriydi aynı zamanda.

“5 VAADİMİZİ HAYATA GEÇİRİN”

AKP’ye sesleniyoruz; Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz: 1- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

2- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. 3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak. 4- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. 5- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak” şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde AKP’ye ve Cumhurbaşkanına bir iyilik daha yapmak istediklerini belirten Uğur Eke, kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadinin hayata geçirileceğinden şüphelere olmadığını dile getirerek AK Parti İl Başkanlığı’na vaatlerinin geniş şekilde açıklandığı parti programı ve Kılıçdaroğlu’nun gençlere vaatlerini göndereceklerini, böylece detaylı şekilde incelemelerinin ülkenin hayrına olacağını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından CHP’nin parti programı ve gençlere vaatlerini içeren bildiri, kargo ile AKP İl Başkanlığı’na gönderildi.

(Tugay GÖKTÜRK – Bilgihan KİRİŞÇİ)