Çorum’un tanınmış simalarından, iş insanı Kemal Kapısız’n annesi Satı Kapısız (91) iki aydan beri organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Merhum manifaturacı Ali Rıza Kapısız’ın eşi, İstanbul’da yaşayan iş insanı Cemal Kapısız, Kemal, Kenan ve Ülkü Kapısız’ın anneleri olan Satı Kapısız’ın cenazesi, 9 Kasım 2022 Çarşamba günü Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

