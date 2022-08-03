Anadolu'da ilk yazılı tabletlerin bulunduğu Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün kazı başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bir dizi ziyaret ve inceleme amacıyla Boğazkale’ye geldi.

Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner’in misafiri olarak Boğazkale’ye gelen Profesör Fikri Kulakoğlu ve beraberindeki heyet, ilçenin güzide turistik mekânı Aşıkoğlu Turistik Tesisleri'nde ağırlandı. (Haber Merkezi)