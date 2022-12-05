İl Genel Meclisi’nden gündem dışı bölümde söz alarak bir konuşma yapan Bek, Cumhuriyet devrimleriyle birlikte 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından, bu kazanımın dünyada 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlandığını bildirdi.

Bek, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ancak, gerek erkek egemen bir toplumda yaşayıp bunu kıramayışımız, gerekse, örgütlü olamayışımız nedeniyle bugünü kutlamaktan öte gidemiyoruz. Bizden yıllar sonra haklarını alan Avrupalı kadınların birçoğu ülkesinde eşit temsil edilmede bizden çok daha ileri yol almışlardır. Bizler zorlukları aşarak kazandığımız haklarımızı kaybetmemekte ve hiçbir kadının kaybetmesine izin vermemekte kararlıyız. Ve biz kadınlar demokratik bir ülkenin inşasına giden yolda taşları tek tek döşemeye kararlıyız.

Toplumun yarısını oluşturan, hatta diğer yarısını da doğuran biz kadınlar kamusal, siyasal, hukuksal, toplumsal ve anayasal kısacası her alanda % 50-50 eşit temsil edilmek ve haklarımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz diyor, haklarımıza ve canlarımıza göz dikenlere de meydan okuyoruz. Biliniz ki, kadın çok güçlüdür. Çünkü o aynı zamanda ‘annelik’ gibi kutsal görevin de sahibidir.

Bundan böyle sadece seçen değil, seçilen ve tüm haklarını alan kadınlarımızın çoğalması dileğimle, kadın hakları günümüz kutlu olsun.” (Taner ŞİMŞEK)

