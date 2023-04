Milletvekili Kaya beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Amaçlarının birlik beraberlik, kardeşlik içinde Çorum’a hizmet ederek, gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak olduğunu ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, “Her gün Çorumlu hemşehrierimizle gönül bağımızı kuvvetlendirmek üzere bıkmadan, yorulmadan, ilk gün gibi aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti olarak her fırsatta esnaflar ve vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Milletvekili Kaya, "Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz.

Amacımız birlik beraberlik, kardeşlik içinde Çorum’a hizmet etmek. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin yapı taşı, birlik ve beraberliğimizin özüdür. Bu minval de partimizin misyonu ve vizyonu ile hareket ederek her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Esnafımıza yaptığımız desteklerle pandemi döneminde biraz daha nefes alarak salgın dönemini atlatmalarına destek olduk, olmayada devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı hizmetleri ve geleceğin planlarını her zaman, her yerde, herkese anlattıklarını bildiren Oğuzhan Kaya, “Sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan dolaşırken gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz 2023'ün kazananı yine Türkiye olacak. Vatanımıza ve milletimize hizmet olan kutsal davamızın izinde bir önceki gününden daha çok çalışmayı gaye edinen birlik ve beraberliğinden güç alan teşkilatımızla 2023 hedeflerimizle, durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. AK neferler olarak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda medeniyet sancağımızı hep daha ileriye taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.



(Haber Merkezi)