Kazakistan Saliqaly Urpaq Vakfı (Salih Nesil Vakfı) yöneticileri depremzedelere destek vermek için Çorum’a geldi. Çorum Belediyesi’ni ziyaret eden Vakıf Başkanı Nurbol Nazerbayevve vakıf yöneticileri Çorum Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile görüştü.

Ülkemize geçmiş olsun dileklerini ileten Nurbol Nazerbayev, afetin ardından Çorum’a gelen depremzedeler için Çorum Belediyesi Hayır Çarşısı’na giysi ve ihtiyaç malzemesi bağışında bulunduklarını açıkladı.

Çorum Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kardeş ülke Kazakistan’a destekleri için teşekkür etti. Hayır Çarşısı’na yapılan bağış için protokol imzalanmasının ardından, Saliqaly Urpaq Vakfı Başkanı Nurbol Nazerbayev, Vakfın Genel Müdürü Kassym Kassabekov ile vakıf yöneticileri Timur Nussıpkhanov, Azamat Ahmet ve Bakdaulet Talipov’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Hitit Üniversitesi’nde doktora yapan vakıf yöneticisi Timur Nussipkhanov’un rehberliğinde ilimize gelen heyet, Çorum’u ziyaretlerinin ardından incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti.



(Haber Merkezi)

