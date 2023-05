Yaşanan her türlü afet durumunda Türkiye-Kazakistan dayanışması, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde de kendisini gösterdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in 1 milyon dolarlık yardımının ardından Saligali Urpak (Salih Nesil) isimli vakıf da afetzedeler için seferber oldu. Vakıf depremzedeler için 500 bin dolarlık nakit yardım hazırladı. 500 bin dolarlık yardım, AFAD Başkanlığı’na teslim edilecek.

YARDIMLAR ÇORUM’DAN ORGANİZE EDİLECEK

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktora eğitimine devam eden Kazakistan Nur Mubarek Üniversitesi Din Hizmetleri Merkezi Müdürü Timur Nüsüphan’ın da devrede olduğu yardım çalışması, Çorum’dan organize edilecek. Çorum’dan hazırlanacak yardım TIR’ları ile yola çıkıp deprem bölgesine ulaşmak isteyen vakıf yöneticileri, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da yer alacağı heyetle toplantılar yapıp yol haritası belirleyecek.

VAKIF BAŞKANI TÜRKİYE BAŞKONSOLOSU İLE GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Saligali Urpak Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Türkiye’nin Almata Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ile yardım istişarelerinin ele alındığı toplantıda, başka yardımların da yapılabilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

NAZARBAYEV’İN KARDEŞİ NURBOL NAZARBAYEV’DEN REKOR BAĞIŞ

Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev’in kardeşi Nurbol Nazarbayev, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılması için Saligali Urpak Vakfı’na 500 bin dolarlık rekor bağış yaptı.

“ZOR GÜNÜNDE TÜRKİYE’NİN YANINDA YER ALACAĞIZ”

Kazakistan’da sürdürdüğü yardım faaliyetleri başta olmak üzere pek çok konuda aktif olan Saligali Urpak Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor dönemi aşmasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirterek, “Saligali Urpak Halk Fonu, zor bir dönemden geçen Türkiye halkına maddi yardımda bulunma kararı aldı. Depremzedelere 500 bin dolar bağışta bulunduk. Temel ihtiyaç maddelerinin ve ilaçların satın alınması ve diğer ihtiyaçlar için fonlar gönderildi. Kardeşlerimizin başlarına gelen sıkıntıları bir an önce aşmasını diliyoruz” dedi.

SEFERBER OLDULAR

Depremin ilk gününden itibaren adeta seferberlik ilan edilen Kasakistan’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Türkiye'deki yıkıcı depremde mağdur kalan depremzedelere acil yardım için 1 milyon dolar tahsis edilmesi talimatını verdi. Genel olarak bugüne kadar Kazakistanlılar, Türkiye’ye yardım için 2 milyon 849 bin 836 dolar topladı. Tüm fonlar AFAD'ın resmi hesabına aktarıldı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK VAKIFLARI ARASINDA

Kazakistan Saligali Urpak Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, vakıf hakkında şu bilgileri verdi; “2016 yılında hayır çalışmaları yapmak üzere kurulan Saligali Urpak kamu fonunun amacı, eğitim ve sağlık alanlarında nüfusun savunmasız gruplarına yardım etmeye dayanmaktadır. Fon şimdiye kadar hayır etkinlikleri ve eylemleri için yaklaşık 1 milyar Tenge bağışladı. Özellikle Almatı ve Almatı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 1000 adet laptop dağıtıldı. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ile işbirliği içinde ülke genelinde 3 cami inşa edildi. Koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele için 150 milyon Tenge tahsis edildi. Maktaaral ilçesinde sel mağdurları için 20 ev inşa edildi. Almatı ve Almatı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 5 ev ve 5 daire verildi. Kazakistan Halkı sosyal fonuna 1 milyar Tenge aktarıldı. Almatı ve Almatı bölgesinde yardıma muhtaç ve kalabalık ailelerden gelen 2 bin öğrenciye dolusu kırtasiye malzemesi dağıtıldı. 2016 yılından itibaren vakfın girişimiyle yetimler için “Bereke Evi” açıldı. Bugüne kadar 70'den fazla çocuk eğitim gördü. "Saligali Zodda" 5 yıldır çocuk kamplarında hayır amaçlı spor ve rekreasyon etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca her yıl Almatı ve Almatı bölge yönetimleri ile birlikte çeşitli kültürel ve rekreasyonel inisiyatifler düzenlemektedir.”

